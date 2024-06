Met Zidane als talisman: Wint een Belg voor het eerst sinds 1982 prestigieuze 24 Uur van Le Mans?

wo 12 juni 2024 14:48

Krijgen we na 41 edities zonder Belgische winst een opvolger voor Jacky Ickx? Met Laurens Vanthoor, leider in het WK-klassement, dient zich alvast een kandidaat aan bij topfavoriet Porsche. Brengt vlaggenzwaaier Zinedine Zidane hem geluk?

Het is een eeuwigheid geleden dat een Belg nog eens de hoofdprijs kon wegkapen op de 24 Uur van Le Mans. 42 jaar, om precies te zijn. In 1982 won Jacky Ickx zijn laatste van 6 eindzeges op het Circuit de la Sarthe. De laatste jaren waren er wel wat Belgische successen - onder meer met de broers Vanthoor - met overwinningen in de nevenklassen, maar op een Belgische eindzege is het al 41 edities wachten. Komt daar dit weekend verandering in? Met Laurens Vanthoor lijkt de gedroomde opvolger klaar te staan. Alsof het voorbestemd is, komt Vanthoor net zoals Ickx in 1982 uit voor Porsche. Vanthoor won - samen met de Fransman Kévin Estre en de Duitser André Lotterer - in Qatar de eerste manche van het wereldkampioenschap. Met ook nog 2e plaatsen in Imola en Spa-Francorchamps trekken ze als WK-leiders naar Le Mans.

Vanthoor vertelde in Spa nog dat het zijn "grote droom" is om Le Mans te winnen, maar eenvoudig wordt het niet. Zeker nu de concurrentie fors is toegenomen. Namen in 2022 amper drie fabrikanten deel aan de elitecategorie, dan zijn dat er nu voor het eerst in bijna 30 jaar weer negen. Titelverdediger Ferrari krijgt concurrentie van Porsche, BMW, Toyota, Lamborghini, Alpine, Peugeot, Cadillac en Isotta Fraschini. Het resultaat: 23 hypercars die 24 uur lang strijden voor de prestigieuze overwinning in het noordwesten van Frankrijk. "We hebben nog minder ruimte voor fouten", beseft Estre, ploegmaat van Vanthoor. "Deze race is altijd moeilijk geweest, maar sommige jaren waren misschien iets gemakkelijker dan de andere."

Na LeBron komt Zizou

Na de uitstekende start van het Endurance-seizoen wordt Porsche als topfavoriet naar voor geschoven. Dat bevestigden de eerste tests op zondag ook. Het Duitse merk wil met een van zijn zes auto's voor de 20e keer winnen in Le Mans. Porsche is de recordhouder aller tijden met 19 overwinningen - eerste achtervolger Audi heeft er 13 - maar de laatste eindzege dateert wel al van 2017. Toyota, dat tussen 2018 en 2022 vijf keer zegevierde, en titelverdediger Ferrari zijn de grootste concurrenten. "Maar Porsche is toch de favoriet. Hoe kan het ook anders na een hattrick in Qatar, een een-tweetje in Spa en een 2e en 3e plek in Imola?", lachte de Zwitser Sébastien Buemi van Toyota.

Porsche is toch de favoriet. Hoe kan het ook anders? Sébastien Buemi, Toyota

De kaarten liggen dus goed voor Laurens Vanthoor, maar hij is niet het enige paard waar de Belgen op kunnen wedden. Met zijn broer Dries Vanthoor (BMW) en Stoffel Vandoorne (Peugeot) staan nog twee landgenoten aan de start bij de hypercars.

En met Jenson Button, de F1-wereldkampioen van 2009, Mick Schumacher, zoon van F1-legende Michael Schumacher, en Valentino Rossi, zevenvoudig MotoGP-kampioen, puilt het deelnemersveld uit met racetalent. Toch staat de grootste wereldster misschien wel naast het circuit. Niemand minder dan Zinedine Zidane geeft zaterdag om klokslag 16 uur het startsein voor de 92e editie van de 24 Uur van Le Mans. De voetballegende volgt NBA-ster LeBron James op, die vorig jaar met de startvlag zwaaide. In 2018 was Rafael Nadal nog aan de beurt. "Dit is een iconische race voor iedereen die van autosport houdt. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan deze race, de legendarische rijders en de ongelofelijke verhalen", zei Zidane. "Dat zijn evenwel allemaal herinneringen van tv-beelden. Om nu voor het eerst op Le Mans te mogen zijn en de rol van starter te mogen vertolken... Ik ben extreem trots." Brengt vlaggenzwaaier Zidane geluk voor Laurens Vanthoor?

De 24 Uur van Le Mans in een notendop:

De 24 Uur van Le Mans is een van de meest prestigieuze races van het jaar. Het vormt samen met de Grote Prijs van Monaco en de Indy 500 de Triple Crown.





Op het 13,6 kilometer lange circuit is het de bedoeling om in 24 uur zo veel mogelijk rondjes te malen.





Op zaterdag 15 juni om 16 uur geeft Zinedine Zidane het startsein. Zondag 16 juni om 16 uur kennen we de opvolger van Ferrari.





Er staan 6 Belgen aan de start, van wie drie bij de Hypercars. Laurens Vanthoor (Porsche), Dries Vanthoor (BMW) en Stoffel Vandoorne (Peugeot) rijden in de elitecategorie. Maxime Martin (BMW GT3), Tom Van Rompuy (Corvette GT3) en Sarah Bovy (Lamborghini GT) in de nevencategorieën.

