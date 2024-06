"Ons verhaal met de Tornados is ongelooflijk! Het gaat maar door!"

De Belgian Tornados waren het een beetje aan hun stand verplicht om hun EK af te sluiten met goud, "maar toch went het nooit", zeggen ze bijna in koor. "Wat een mooi team."

"Na die teleurstelling van die 4e plaats (zowel individueel als met de 4x400m gemengd) is het mooi dat ik toch niet met legen handen naar huis moet", zegt startloper Jonathan Sacoor.

"We lopen een mooie tijd, dit is een mooie ploeg. We hebben bijna van start tot finish aan de leiding gelopen. Dominanter kan bijna niet."

Robin Vanderbemden was er al vaker bij, bij de triomfen van de Tornados. "Maar je geraakt dit nooit gewoon. Het maakt mij heel trots."

Ook voor Dylan Borlée is dit geen unicum. "We stonden toch wat onder druk, omdat iedereen verwachtte dat we zouden winnen. Maar we zijn daar goed mee omgegaan. Ons verhaal met de Tornados is ongelooflijk. En het gaat maar door!"

Alexander Doom had eerder dit jaar op het WK indoor al dubbel goud veroverd en hij voegt daar nu ook dubbel goud op het EK outdoor aan toe. "Mijn 4e medaille al. Supermooi!"

"Omdat we al veel voorsprong hadden, kon ik vrij gecontroleerd lopen. Ik hoefde niet heel erg diep te gaan."

Doom ging zijn individuele titel op de 400 meter vieren met een pizza in de Romeinse binnenstad. En nu? "Een pizza en een Cola misschien?"