Pech voor Nederland: Koeman moet sterkhouder De Jong missen op het EK, ook Koopmeiners valt uit

Serieuze aderlating voor Nederland. Frenkie de Jong kan op het EK niet voor het Nederlandse elftal uitkomen. Medisch onderzoek heeft zondag en maandag uitgewezen dat zijn geblesseerde enkel nog onvoldoende belastbaar is.

Dubbele pech voor Oranje, want in de opwarming tegen IJsland zag het ook nog Europa League-winnaar Teun Koopmeiners uitvallen. De middenvelder van Atalanta kreeg last van zijn lies en kon niet in actie komen. Onderzoek wees uit dat hij voorlopig niet kan voetballen.

Koeman was zondag nog optimistisch over de blessure van De Jong. "Het zou kunnen dat De Jong niet superfit is voor de eerste wedstrijd", zei hij op een persconferentie.

"Dan zouden we kunnen wachten tot de tweede of derde wedstrijd. Dat is een mogelijkheid. Als hij de eerste drie wedstrijden niet kan spelen, moet ik er misschien nog even over nadenken."

Bondscoach Ronald Koeman heeft niet lang geaarzeld om een vervanger voor de 27-jarige middenvelder op te roepen. Dortmund-flankverdediger Ian Maatsen - vorige week nog bij de afvallers - komt weer bij de selectie. Voor Koopmeiners komt geen invaller. Zo is Nederland net als België met 25.