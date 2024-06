Noor Vidts is in de wolken met eerste outdoormedaille: "Blij dat ik niet enkel voor indoor gekozen heb"

Noor Vidts heeft voor het eerst een medaille gepakt op een outdoor meerkamp. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze in de wolken is met haar bronzen plak in Rome. "Ik heb nog naar zilver proberen te knallen, maar de rest knalde ook in de 800 meter", zegt ze na een persoonlijk record.

"Leuk, hè. Het is echt heel fijn!", lacht Noor Vidts kamerbreed na haar eerste outdoormedaille op de zevenkamp.

Even was zilver zelfs nog een mogelijkheid. "Mijn coach zei dat ik achter de Italiaanse moest lopen, want zij wilde de olympische limiet lopen. Maar ik voelde dat ik op haar hielen liep."

"Ik wilde iets langer wachten, maar ging haar voorbij na 450 meter. Daarna probeerde ik te knallen, maar helaas knalt de rest ook. Ik heb geprobeerd en behaalde een persoonlijke besttijd."



"Ik twijfelde even om enkel te focussen op het indoor", gaat Vidts voort. "Maar ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Dat resulteerde toch in een medaille en mijn meeste punten ooit. Ik ben ook al even aan het wachten op een record, dat was al even geleden."

"Dit is een vertrouwen naar de Spelen toe. We weten ook waar we aan moeten werken. In het hoogspringen liggen nog verbeterpunten. En ook in het speerwerpen heb ik nog heel veel marge. Overal wil ik nog wat sleutelen", besluit de bronzen medaille van Rome 2024.