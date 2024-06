Alle EK-selecties zijn rond: 12 spelers uit Jupiler Pro League, Engelse competitie is hofleverancier

za 8 juni 2024 17:47

De deadline is verlopen: de 24 bondscoach hebben gisteren hun definitieve selecties voor het EK voetbal ingediend. We halen er de opvallendste feiten uit.

1. 12 spelers uit Jupiler Pro League

Het is wat speuren, maar tussen de 623 namen op het EK voetbal zitten er toch 12 die uitkomen in de Jupiler Pro League. Dat is er eentje meer dan op het EK van 2021. De helft komt uit de stal van Anderlecht. Verdedigers Zeno Debast en Jan Vertonghen vertegenwoordigen paars-wit bij de Rode Duivels. De andere namen komen uit de Deense enclave van Anderlecht: Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Anders Dreyer en Kasper Schmeichel. Ook landskampioen Club Brugge vaardigt een trio internationals af. Andreas Skov Olsen (Denemarken), Michal Skoras (Polen) en Maxim De Cuyper (België) krijgen nog geen rust na de play-offs. Vicekampioen Union stuurt reservedoelman Hein Lindner mee met Oostenrijk, KRC Genk rekent op Patrik Hrosovsky bij Slowakije en ook Westerlo is vertegenwoordigd met Serhi Sydortsjoek bij Oekraïne.

Thomas Delaney.

2. Engelse competities als hofleverancier

De Engelse competities leveren een veelvoud van de Belgische inbreng. Maar liefst 114 spelers steken het Kanaal over voor het EK, van wie 95 in de Premier League spelen. Ook de andere grote competities dragen bij: de Italiaanse clubs zorgen voor 105 spelers, Duitsland 83 en Spanje 61.

3. De oudste speler (aller tijden)

Doelman Craig Gordon werd vrijdag in een oefeninterland tegen Finland de oudste Schotste international ooit. Toch besloot bondscoach Steve Clarke de 41-jarige doelman op de valreep niet mee te nemen naar het EK. Zo is verdediger Pepe de oudste speler in de EK-selecties. De 41-jarige Portugees kan zich met enkele speelminuten in Duitsland zelfs tot de oudste EK-speler ooit kronen. Die titel zou hij overnemen van de Hongaar Gabor Kiraly, die 40 jaar en 86 dagen was toen hij op het EK in 2016 tegen de Rode Duivels speelde. Cristiano Ronaldo (39), een ploegmaat van Pepe, is op zijn 6e EK de tweede oudste speler. Het podium wordt vervolledigd door Luka Modric.

4. De jongste speler

Ook aan de ondergrens kan een record worden verbroken, want Spanje heeft met de 16-jarige Lamine Yamal de jongste EK-deelnemer mee. Yamal viert op 13 juli, een dag voor de EK-finale, zijn 17e verjaardag. Als hij in actie mag komen voor La Roja, wordt hij de eerste 16-jarige in de EK-geschiedenis. Tot nu toe is Kacper Kozlowski (ex-Union) de jongste EK-speler ooit.

5. Records voor Ronaldo

Wordt Euro 2024 het laatste toernooi van Cristiano Ronaldo bij Portugal? De 39-jarige aanvaller probeert het team van bondscoach Roberto Martinez na 2016 opnieuw naar een eindzege te loodsen. Sinds zijn debuut in 2004 als 19-jarige scoorde Ronaldo al 14 goals op het EK. Daarmee is hij al ruim recordhouder, want eerste achtervolger Michel Platini heeft 9 EK-goals op zijn naam staan. Ook het record van de meeste gecreëerde EK-kansen staat op naam van een Portugees. Luis Figo heeft 42 kansen gecreëerd op het Europese toneel, Ronaldo - goed voor 41 kansen - kan hem in Duitsland voorbijsteken. De oudste speler kan hij niet worden, maar Ronaldo kan wel de oudste doelpuntenmaker worden. Met een doelpunt steekt hij de Oostenrijker Ivica Vastic voorbij, die 38 jaar was toen hij scoorde op het EK in 2008.

Alle EK-selecties op een rij