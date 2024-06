Derde club in 3 jaar: Hoefkens gaat aan de slag bij Nederlands promovendus NAC Breda

Carl Hoefkens heeft weer een nieuw avontuur beet. Hij gaat aan de slag als T1 bij kersvers promovendus NAC Breda. Na een half jaar zonder uitdaging, krijgt hij nu dus een nieuwe kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Het is voor Hoefkens het eerste avontuur als hoofdcoach in het buitenland.

"Deze club, het Avondje NAC dat tot in België hevig gewaardeerd wordt, al die toeschouwers, de emotie, de druk, de ambitie om op het hoogste plan te willen gaan spelen, dat alles zag ik als een uitnodiging. Hier ga ik me thuis voelen, zeker weten", was Hoefkens lovend over de club.