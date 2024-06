"In de eerste helft hadden we het gevoel: we hebben ze …": Dortmund baalt na gemiste kans(en) in CL-finale

Dertien schoten, nul doelpunten.

Borussia Dortmund charmeerde in de Champions League-finale, maar bleef met een ferm trauma achter. De Duitsers speelden – zeker voor de pauze – een uitstekende wedstrijd, maar liepen in de slotfase in de gekende val van de Madrilenen.

"In het eerste helft hadden we het gevoel: we hebben ze …", krabde ook trainer Edin Terzić zich in de haren bij Bild. "Het enige verschil tussen ons: wij misten het killerinstinct dat Real zo typeert."

"Het is een rollercoaster van emoties. Ik ben langs de ene kant enorm trots op onze prestatie, op wat we getoond hebben. Maar ik ben ook helemaal leeg en ontgoocheld omdat we verloren hebben."