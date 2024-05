Speel mee en win! Sporza geeft 2 tickets voor de Belgische qualifier van de Unbound Gravel weg

Gravelbiken wordt almaar populairder, morgen vindt in de VS met de Unbound Gravel dé gravelklassieker bij uitstek plaats. Jij krijgt een kans om deel te nemen aan de editie 2025. In het weekend van 11 augustus vindt in Maasmechelen de eerste officiële Unbound Gravel Qualifier plaats. Wij mogen 2 tickets weggeven voor de Heathland Gravel. Speel mee en win.

Heathland Gravel in ons land, een samenwerking tussen LifeTime, de organisatie achter Unbound Gravel, en Flanders Classics, is de eerste officiële Unbound Gravel-kwalificatiewedstrijd.



Wie op 11 augustus deelneemt aan het nieuwe evenement in Maasmechelen en de 160 km fietst, kan zich kwalificeren voor Unbound Gravel 2025.



De race bestaat uit timed sections. 25 deelnemers zullen op basis van hun prestatie een plek in dé Amerikaanse gravelrace bij uitstek kunnen verzilveren, de overige 25 plekken worden verloot onder alle deelnemers aan de langste afstand.



Wie zich tijdens Heathland Gravel weet te plaatsen, kan vervolgens zonder deel te nemen aan de loting een ticket kopen voor Unbound Gravel 2025.



Sporza mag 2 tickets weggeven om mee te doen aan het event in Terhills, de poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Het parcours bestaat uit meer dan 85% onverharde wegen en meer dan 150 km timed sections.



De kwalificatie is op zondag 11 augustus. Op vrijdag 9 augustus en zaterdag 10 augustus staan er verschillende "social ride outs", een "climbing challenge" en een "bike expo" op het programma.