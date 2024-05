Besnik Hasi blijft dan toch gewoon coach bij KV Mechelen: "Met hem kunnen we blijven dromen"

vr 31 mei 2024 12:06

Het huwelijk tussen KV Mechelen en coach Besnik Hasi blijft bestaan. Dat maakte de club bekend op haar website. De 52-jarige Kosovaar kondigde eind vorige maand de scheiding aan op het einde van het seizoen, maar de twee partijen zetten nu een handtekening onder een nieuwe overeenkomst tot 2026.

"Ik heb nooit ontkend dat ik hier heel graag ben", zei Besnik Hasi in een eerste reactie. "Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen, zowel de club, als de supporters, de spelers en mijn staf." "We hebben een stevige basis gebouwd en ik ben er zeker van dat we samen de komende 2 jaar nog meer successen gaan bereiken"



KVM-preses Philippe van Esch kreeg een speciale vermelding: "In het bijzonder bedank ik ook onze voorzitter voor het harde werk dat hij heeft geleverd om mij aan boord te houden."



Want eind april zag het daar helemaal niet naar uit. Hasi hield eind april, na de 3-0-overwinning tegen OH Leuven in de Europe Play-offs, nog de eer aan zichzelf omdat de beide partijen er niet uitkwamen.



Daar was nochtans alle reden toe, omdat de ex-coach van Anderlecht de club uit de gevarenzone wegleidde en tot op de rand van de Champions' Play-offs bracht.

Het waren geen makkelijke onderhandelingen, maar we hebben onze ambities op elkaar afgestemd. KVM-voorzitter Philippe van Esch

Zijn naam werd de voorbije weken genoemd bij verschillende andere Belgische clubs, maar hij blijft dus .



Voorzitter Van Esch benadrukte dat het "geen makkelijke onderhandelingen" waren. "Maar met veel wederzijds respect bleven we spreken met elkaar."



"En kijk, soms kan het snel gaan in het voetbal. We hebben onze ambities op elkaar afgestemd en zijn klaar om van volgend seizoen een succes te maken."



De trainer was het eerste puzzelstukje voor volgend seizoen: "Nu kunnen (sportief directeur) Tim Matthys en zijn team aan de slag gaan met potentiële versterkingen."



"De hele club droomt. Met Besnik behouden we alvast een stevig fundament om te werken aan onze dromen."

Net geen titelplay-offs