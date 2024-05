Minnesota grijpt laatste strohalm tegen Dallas en houdt hoop op NBA-finale in leven

Boston moet nog even geduld oefenen om zijn tegenstander te kennen in de NBA Finals. Op de drempel van de uitschakeling heeft Minnesota vannacht immers zijn laatste kans gegrepen. De Timberwolves gingen met 100-105 winnen op het veld van Dallas.

Minnesota stond 3-0 in het krijt in zijn serie tegen Dallas, maar de Timberwolves waren in die 3 matchen nooit weggespeeld. Integendeel zelfs: in elke wedstrijd leidden de Wolves nog in de laatste 5 minuten.

In game 4 slaagde Minnesota er vannacht in om dat negatieve patroon te doorbreken. Op bezoek in Dallas maakten de Timberwolves het dit keer wél af, met dank aan Karl-Anthony Towns.

Die was in de vorige 3 wedstrijden onder zijn niveau gebleven, maar vond dit keer wel zijn shot. Hij maakte 20 van zijn 25 punten in de 2e helft, met onder meer 2 belangrijke driepunters in de slotfase van de wedstrijd.