Stijn Vreven moet Litouwse landskampioen uit het slop halen

Stijn Vreven is de nieuwe trainer van huidig Litouws landskampioen FK Panevezys. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

Stijn Vreven zat sinds zijn ontslag bij KV Oostende in december zonder job. Bij de Litouwse landskampioen heeft hij nu zijn krabbel gezet onder een contract van 1 seizoen. Vreven volgt bij FK Panevezys de Italiaan Gino Lettieri op, die 2 weken geleden de laan uitgestuurd werd.

Twee jaar geleden leidde Lettieri de club naar een 3e plaats in de Litouwse hoogste klasse en vorig seizoen werd het met een straatlengte voorsprong voor het eerst in de jonge clubgeschiedenis landskampioen. Daardoor treedt het volgend seizoen voor het eerst aan in de eerste kwalificatieronde van de Champions League.

De voorbije 3 seizoenen strandde de club telkens in de voorrondes van de Conference League.

Dit seizoen verloopt het echter een pak minder voorspoedig bij FK Panevezys. De Litouwse landskampioen staat na 15 speeldagen op de 10e en laatste plaats met slechts 12 punten.

Vreven, die afgelopen zomer aangesteld werd bij KV Oostende, neemt er het roer over van interim-trainer Dainius Gleveckas en leidde dinsdag ook al zijn eerste training.

Eerder zat de Belgische trainer op de bank bij Lommel United, Waasland-Beveren, NAC Breda, Beerschot Wilrijk, Lokeren, Dessel Sport en het Slovaakse AS Trencin.