Boston Celtics hebben NBA-finale binnen handbereik na 3e zege op een rij tegen Indiana

De spanning is helemaal weg in de Conference-finale in het Oosten in de NBA. De Boston Celtics wonnen nu ook de 3e match, in Indianapolis, en komen zo op één zege van de finale. Nog nooit slaagde een team erin om in de play-offs een 0-3-achterstand goed te maken.

Voor de Indiana Pacers zag het er al voor de opworp slecht uit, want ze moesten het zonder hun spelverdeler Tyrese Haliburton doen.



Dat belette de Pacers niet om in eigen huis te domineren. Bij de rust was de voorsprong 12 punten, die in het 3e kwart zelfs opliep tot 18 punten.



Andrew Nembhard nam de rol van Haliburton perfect over, onder meer door 32 punten te maken. Maar hij werd uiteindelijk alsnog de schlemiel.



Met nog een paar seconden op de klok liet Nembhard zich de bal ontfutselen door Jrue Holiday, waardoor een laatste score uitbleef. Holiday, die nochtans een licht griepje had, had Boston even ervoor op een 111-114-voorsprong gebracht met een score én vrije worp.

Dinsdag krijgt Indiana een herkansing in eigen huis, maar het moet wel het onmogelijke zien te verwezenlijken: het gebeurde nog nooit in de play-offs van de NBA dat een team na drie opeenvolgende nederlagen toch kon doorstoten.