48-jarige gymnaste zal haar 9e Olympische Spelen missen

En toen sloeg het noodlot toe bij Oksana Tsjoesovitina. De 48-jarige gymnaste was in volle kwalificatie voor haar 9e Olympische Spelen, maar de Oezbeekse raakte geblesseerd waardoor ze er niet bij zal zijn in Parijs.

In een boodschap op Instagram deelde Tsjoesovitina mee dat ze zich heeft geblesseerd, toen ze aan het trainen was voor haar vloeroefening voor het Aziatisch kampioenschap in haar thuisland Oezbekistan. Daar lag haar laatste kans om zich te plaatsen voor de Spelen deze zomer.

"Ik zal niet kunnen deelnemen aan de Aziatische turnkampioenschappen. Ik ben zeer teleurgesteld want ik ben al lang aan het trainen voor de competitie in mijn thuisland", klonk het donderdag bij de Oezbeekse.

Tsjoesovitina's lange carrière is des te opvallender in het turnen, een sport waar medaillewinnaars vaak in hun tienerjaren zijn en carrières op topniveau zelden lang duren. Zo moest ze opboksen tegen atletes die drie keer zo jong waren als zij.