Geplaagde Gabriella Willems emotioneel na 5e plek op WK judo en met OS 2024 in zicht: "Ik wilde geen spijt hebben"

"Het was een moeilijke maand", reageerde Gabriella Willems. In augustus liep ze een kruisbandletsel op, nadat ze in het voorjaar al haar schouder geblesseerd had. Ze stonden maandenlang aan de kant.



Voor de vorige Spelen in Tokio was ze gekwalificeerd, maar die miste ze door een vorige zware knieblessure, Parijs 2024 halen was een race tegen de klok.



"Zonder voorbereiding werkte ik toernooien af en telkens waren er teleurstellingen. Dit WK was mijn laatste kans om me te kwalificeren voor de Spelen."



"Na alles wat ik heb meegemaakt, kwam ik zonder verwachtingen naar hier. Ik wilde alleen maar mijn uiterste best doen, zodat ik achteraf geen spijt kon hebben."