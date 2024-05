Doncic en Irving blikken buitenshuis vermoeide Timberwolves in in opener van conferencefinale

Luka Doncic was de topschutter van de match met 33 punten, maar hij gaf zelf aan dat de partij een aflossing was tussen Kyrie Irving (30 ptn) en hemzelf. Irving maakte 24 punten in de eerste helft, Doncic maakte er 19 in de tweede helft, 15 in het vierde kwart.



"Kyrie hield ons aan de gang", loofde Doncic. "Zonder hem stonden we bij de rust wellicht 20 punten in het krijt. " Nu waren dat er 3 (62-59). "In de tweede helft moest ik hem maar een beetje helpen", klonk het laconiek.



Het was een dubbeltje op zijn kant. De Mavs wonnen het 4e kwart met 22-26, waardoor het de winst met 3 punten binnenhaalde. Een 0-13-tussenspurt met 7 opeenvolgende punten van Doncic hielp enorm.



Daniel Gafford (10 ptn, 9 rbs) en Dereck Lively II (9 ptn, 11 rbs) bleven net verstoken van een double double bij de bezoekers.



Bij Minnesota, op papier de betere als derde reekshoofd én in de vorige ronde de beul van regerend kampioen Denver, gaf vedette Anthony Edwards (19 ptn, 11 rbs, 8 ass) toe dat de comebackstuntzege in Game 7 tegen Denver de nodige energie heeft gekost.



"We kwamen overal een stapje tekort, vooral ik. Kyrie liep er mij af, ik was uitgeput. Maar het zal wel goed komen." De beste thuisspeler was Jaden McDaniels met 24 punten. Vrijdag is Game 2 in het Target Center in Minneapolis.