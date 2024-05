Vandenbempt verlekkert zich op "spektakelfinale": "Atalanta heeft de wapens om hallucinante reeks te stoppen"

wo 22 mei 2024 15:38

Vanavond gaat de eerste Europese trofee de deur uit. In Dublin nemen Atalanta en Bayer Leverkusen het op in de Europa League-finale. Met twee ploegen die staan voor attractief voetbal, behoort een heerlijke pot voetbal tot de mogelijkheden. "Ik kijk ook uit naar de wedstrijd van Charles De Ketelaere, die zijn revival nog eens kan onderstrepen", blikt Peter Vandenbempt vooruit.

"Ik begeef me op glad ijs, maar ik denk dat het vanavond onmogelijk een slechte finale wordt", opent commentator Peter Vandenbempt zijn voorbeschouwing op de Europa League-finale. "Aan de start staan twee ploegen die altijd en overal zelf het initiatief willen, die aanvallend voetbal prediken. De twee trainers staan daar ook altijd voor, ieder op hun eigen manier." Het zit dan ook in het DNA van Bayer 04 Leverkusen en Atalanta om aanvallend te voetballen. "En ook om niet foutloos te zijn, zeker in defensief opzicht", vervolgt Vandenbempt. "Dus ik kan mij niet anders inbeelden dan dat het een geweldig spektakelstuk wordt. Maar goed, misschien moet ik straks na de match zeggen dat ik ongelijk had."

Leverkusen is koning van de ontsnappingsact dit seizoen.

(On)klopbaar?

51 wedstrijden op rij zonder nederlaag kunnen er vanavond 52 worden én een tweede prijs opleveren voor Leverkusen. De favoriet is dan ook bekend. "Al is Leverkusen zeker te kloppen", oordeelt onze commentator. "Het is een onwaarschijnlijke reeks, maar de ploeg van Alonso is wel al een keer of 11 ontsnapt aan de nederlaag." Dus groeit bij elke match de kans dat het toch eens misloopt. Zeker wanneer er veel druk bij komt kijken en het om de knikkers gaat. "Dat heeft eigenlijk twee kanten. Het is straf dat ze het elke keer opnieuw doen. Ze hebben bijvoorbeeld 17 doelpunten gemaakt in de toegevoegde tijd." "Op die manier zijn ze onoverwinnelijk. Ik zou zeggen: Leverkusen heeft een mentale staat waarin het helemaal tot het gaatje kunnen blijven geloven om de nederlaag af te wenden."

Leverkusen is in principe ook een betere ploeg, maar Atalanta heeft de wapens om de hallucinante reeks te beëindigen. Peter Vandenbempt

Toch gelooft Peter Vandenbempt nét iets meer in Atalanta dan in de vorige ploegen die Leverkusen oppeuzelde. "Hoe je het ook draait of keert: het team heeft aanvallende weelde en jongens die in vorm zijn. Zo is de terugkeer van Scamacca een grote opsteker." "Ook defensief is de ploeg solide", oordeelt onze commentator. "Met Scalvini hebben ze de gedoodverfde opvolger van Bonucci of Chiellini. Kolasinac is ook terug. Hij zorgt voor onverzettelijkheid en grinta in de verdediging." Maar vooral: er staat een ploeg die het iedereen moeilijk kan maken. "Leverkusen is wat mij betreft favoriet. Het is in principe ook een betere ploeg, maar Atalanta heeft de wapens om de hallucinante reeks te beëindigen."

Speelt De Ketelaere (r) vanavond een hoofdrol in Dublin?

Revival De Ketelaere

Uiteraard zullen alle Belgische ogen gericht zijn op Charles De Ketelaere. "Al zullen we eerst moeten zien of hij in de basis staat", merkt Vandenbempt op. "Als ik de Italiaanse kranten lees, ligt hij in balans met Lookman. De Ketelaere heeft een licht voordeel, vooral omdat hij een goede klik heeft met Scamacca." "Dat is misschien ook de reden waarom hij net iets minder was in de bekerfinale, waarin Atalanta het in de eerste helft erg moeilijk had tegen Juventus." "Na de vroege tegengoal - het slechtste wat je kan overkomen - hebben ze achter de feiten aangelopen. De Ketelaere verprutste een mooie schietkans en moest dan naar de kant om meer power en knokkers in de ploeg te krijgen." "Ondanks die matige helft heeft De Ketelaere wel gewoon het vertrouwen om het goed te doen", gelooft Vandenbempt. "Zo was hij al meteen beslissend tegen Lecce." "Ik kijk uit naar zijn wedstrijd, die kan toch zijn revival nog eens onderstrepen. De Ketelaere heeft zichzelf in alle mogelijke opzichten teruggevonden bij Atalanta."