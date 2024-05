Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku? "Ik zie hem alleen bij PSG passen"

Romelu Lukaku staat alweer voor een belangrijke keuze deze zomer. De uitleenbeurt aan AS Roma van de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels loopt af, na een seizoen met goede en slechte kanten. Grof wild is hij niet meer op de transfermarkt, al blijft Lukaku een garantie op doelpunten: "Maar hij heeft niet de naam en faam van de Champions League te winnen."

"Dat denk ik niet", komt Filip Joos tussen. "PSG wil de Champions League winnen, en die naam en faam heeft Lukaku niet. Ze gaan niet alle eieren in één mand leggen voor hem."

"Zij missen een spits, en het is volgens mij de enige ploeg die hem nog kan betalen. Al weten we niet of PSG hem nog als eerste of tweede keuze ziet."

Reden genoeg voor het panel van 90 minutes om al eens te speculeren over Lukaku's toekomst: "Ik zie maar één Europese ploeg waar Lukaku zou passen, dat is Paris Saint-Germain ", denkt Tuur Dierckx.

Na zijn doelpunt afgelopen weekend pakte de Rode Duivel een gele kaart. Zo is hij geschorst voor de laatste wedstrijd van AS Roma en kan Lukaku opnieuw op zoek naar een nieuwe club voor volgend seizoen.

Het seizoen in clubverband van Romelu Lukaku zit erop.

Door de schorsing kan ook al het bilan worden gemaakt van Lukaku's seizoen in Rome: "Zijn seizoen was tussen gewoon en goed. Maar het weegt wel door richting goed", vindt Joos.

"De Europa League-finale wordt zeer belangrijk om eventueel in Rome te blijven. Als Atalanta wint, speelt zelfs de 6e van Italië Champions League, en dat is Roma. Zo hebben ze mogelijk geld om hem te houden. Dat willen ze volgens mij ook wel, en dat bewijst dat zijn seizoen richting goed neigt."

"Al waren er wel te veel topwedstrijden waarin hij minder was, het was ook zeer moeilijk onder Mourinho. Het doelpunt dat hij dit weekend maakte, daar verheug ik mij op. Die moet hij als spits maken, in het pak kon hij toch nog goed koppen", gooit Joos met lof.

"In een gewoon goed seizoen 21 goals maken, is toch wel weer straf", merkt Joris Brys op.

Waarop Gilles De Coster besluit: "Dat toont aan hoe hoog we hem zitten hebben."

Vervolgens bekijkt het panel ook Duitsland als mogelijke bestemming voor Lukaku, en wordt de oefening gemaakt of hij nog bij de beste 10 spitsen van de wereld hoort. De uitkomst daarvan ziet u hieronder, of hoort u in de aflevering.