Opnieuw dubbelslag voor Vollering: ze hengelt slotrit en eindwinst binnen in Ronde van Burgos

Net als in de Vuelta en de Ronde van het Baskenland heeft Demi Vollering (SD Worx-Protime) in de Ronde van Burgos de slotetappe en de eindwinst op zak gestoken. Vollering reed al twee dagen rond in de leiderstrui, maar gaf die in de bergrit naar Canicosa de la Sierra nog wat meer glans. In amper een maand tijd wint ze zo 5 ritzeges en drie eindklassementen.