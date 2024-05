Iers kampioene Lara Gillespie heeft beste eindschot en sprint naar zege in Antwerp Port Epic

Lara Gillespie heeft de Antwerp Port Epic (1.1) op haar naam geschreven. De 23-jarige Ierse was de snelste van een elitegroep. Ze klopte onder meer Zoe Bäckstedt, die een tijdje solo voorop reed. Sanne Cant sprintte naar de vierde plaats in de haven van Antwerpen.

De halve gravelkoers Antwerp Port Epic barstte pas echt open in de tweede koershelft. Mieke Docx en Nora Jencusova reden een tijdje voorop, maar veel ruimte kregen de Belgische en de Slovaakse niet.

Het eerste echte offensief kwam van Zoe Bäckstedt. De Britse reed vanuit het zadel weg op een onverharde strook op 30 km van de streep.

Niemand kon de 19-jarige volgen en zo leek een lange solo in de maak, maar een uitgedund peloton bleef wel in de buurt.



Op 8 kilometer van de streep kreeg Bäckstedt opnieuw gezelschap. Tien rensters kwamen aansluiten. Van samenwerking was wel weinig sprake in het groepje.

Constant waren er aanvallen. Vooral Ilse Pluimers en Julia Kopecky van AG Insurance waren bijzonder actief. Toch kon niemand wegrijden en eindigde de koers op een sprint.

Daarin trok Lara Gillespie uiteindelijk aan het langste eind. Vanuit 3e positie ging ze als eerste aan. Bäckstedt probeerde haar nog te remonteren, maar de Ierse was te snel, goed voor haar 6e profzege. Sanne Cant legde beslag op plek 4.