David Goffin plaatst zich op een drafje voor hoofdtabel ATP-Genève bij 4e match in 3 dagen

David Goffin is de nummer 114 van de wereld en derde reekshoofd in de kwalificaties, Brouwer staat 241e. De Nederland kon enkel zijn eerste opslagspelletje winnen, al de rest was voor de Belg. Na 51 minuten zat de partij erop.



Goffin sluit op die manier een druk weekend positief af. Vrijdag was hij nog aan de slag op het Challengertoernooi in Turijn (Ita/gravel/205.000 euro), waar door de veelvuldige regenval het speelschema sterk verstoord was.



Goffin won er vrijdag zijn eerste ronde tegen de Peruaan Juan Pablo Varillas (ATP-110/7-5, 6-4), maar verloor zijn tweede ronde tegen het Italiaanse topreekshoofd Lorenzo Musetti (ATP-29/6-4, 6-3).



Hij stapte vervolgens snel in de auto voor de verplaatsing naar Genève, waar hij gisterenmiddag in zijn eerste kwalificatieronde de Italiaan Gianluca Mager (ATP-266) met 6-3, 6-1 wipte.



Goffin hervatte de voorbije week de competitie na een break van een kleine maand. Door rugproblemen gaf hij begin mei forfait voor een Challengertoernooi in het Franse Aix-en-Provence. Goffin bereidt zich voor op Roland Garros, dat volgende week zondag start en waar hij voor de dertiende keer op een rij op de hoofdtabel staat. Hij profiteert van de forfaits van enkele spelers.