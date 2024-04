Hommeles bij Bayern voor cruciale CL-afspraak: "Ik ben gekrenkt in mijn eer als trainer"

Een dag voor de kraker tegen Real Madrid in de Champions League rommelt het bij Bayern München. Enkele uitspraken van clubicoon Uli Hoeness zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij coach Thomas Tuchel. "Dit staat zo ver af van de realiteit."

Geen landstitel en geen beker. In Duitsland heeft FC Bayern München naast de prijzen gegrepen. De beslissing om op het einde van dit seizoen afscheid te nemen van coach Thomas Tuchel ligt dan ook al even vast.

Toch heeft de 50-jarige Duitser nog wat krediet bij de fans van Bayern. Zeker omdat hij de aftredende kampioen nog naar de halve finales van de Champions League loodste. De fans lanceerden vorige week een petitie om Tuchel alsnog aan te houden.

Voorzitter Uli Hoeness is evenwel minder onder de indruk van de Bayern-coach. "Hij denkt dat hij van spelers als Alphonso Davies en Jamal Musiala geen betere voetballers kan maken", zei het clubicoon in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Hij denkt anders over voetbal. Hij wil alleen nieuwe spelers kopen. Ik denk dat je juist moet samenwerken en vertrouwen moet geven."

Kritiek die bij Tuchel in het verkeerde keelgat is geschoten. "Dit staat zo ver af van de realiteit", reageerde hij bij Sky Sports. "Ik ben gekrenkt in mijn eer als trainer."

"Als we de afgelopen jaren iets hebben bewezen, is het wel dat we jonge spelers, en zeker die uit de jeugdopleiding, altijd een kans geven. Dit is echt ongegrond."

Tuchel vindt de uitspraken net voor de clash tegen Real Madrid dan ook ongepast. "Dit raakt mij heel hard", besloot Tuchel. "Vorige week mocht de 18-jarige Lovro Zvonarek nog invallen."