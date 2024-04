Helemaal klaar voor WK estafette: Belgian Falcons verbeteren Belgisch record bij generale repetitie

Het Curaçao Sprintfest bood de 4x100m-ploeg nog één kans om warm te draaien voor de World Relays. En die generale repetitie grepen ze met beide handen.

De Belgian Falcons vlogen naar een Belgisch record in 38"68, vijf honderdsten sneller dan het vorige record van op het EK in München in 2022.

3 van de 4 lopers waren toen dezelfde met Kobe Vleminckx, Ward Merckx en Simon Verherstraeten. Op Curaçao liep ook Antoine Snyders mee, terwijl dat in München nog Robin Vanderbemden was.

De Falcons liepen ook de individuele 100 meter op Curaçao. Vleminckx was de snelste in 10"30, Verherstraeten klokte met 10"33 een persoonlijk record.

Ook de Belgian Rockets, de vrouwelijke 4x100m-lopers, deden het goed. Rani Rosius, Delphine Nkansa, Elise Mehuys en Rani Vincke snelden naar 43"30. Dat is de snelste chrono ooit voor de huidige generatie, de olympische kampioenen van 2008 waren met 42"54 natuurlijk nog sneller.

Belgian Cheetah Naomi Van Den Broeck liep de 400 meter op Curaçao. Ze klokte een persoonlijk record van 51"62. Bij de mannen liep Robin Vanderbemden een mooie 45"90.

Komend weekend staan op de Bahama's de World Relays op het programma. Daar probeert België 5 ploegen op de Spelen te krijgen: Belgian Tornados, Belgian Cheetahs, Mixed 4x400m, Belgian Falcons en Belgian Rockets.