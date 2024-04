Operatie houdt Genk-aanvoerder Bryan Heynen voor rest van seizoen aan de kant

KRC Genk kan in de play-offs niet meer rekenen op zijn aanvoerder. Bryan Heynen blesseerde zich vorige maand tegen KVC Westerlo en moet een operatie ondergaan.

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie plaatste KRC Genk zich tegen Westerlo op de valreep voor de Champions' Play-offs dankzij een late gelijkmaker van Bryan Heynen.



Jammer genoeg voor de Genkenaars blesseerde Heynen zich ook tijdens die wedstrijd.



De blessure aan de lies, met uitstralingen naar de buikspieren, is onschuldig. Maar een operatie is wel noodzakelijk.



De doelstelling is nu om de 27-jarige aanvoerder klaar te krijgen voor volgend seizoen.