Hoe erg is de blessure van Hazard voor Anderlecht? "Op dit moment zeker 5 spelers die ik minder graag zou missen"

wo 17 april 2024

Anderlecht leeft op een roze wolk na de overwinning in de derby tegen Union. Al is het niet enkel rozengeur en maneschijn bij de nieuwe leider, want draaischijf Thorgan Hazard viel uit met een zware knieblessure. In 90 minutes raakten ze het niet eens over het belang van deze blessure voor Anderlecht: "Amuzu en Verschaeren zullen boven zichzelf moeten uitstijgen voor de titel."

Een overwinning met een klein zwart randje aan. Anderlecht versloeg Union afgelopen weekend voor het eerst sinds de grote terugkeer, maar verloor in die wedstrijd ook Thorgan Hazard met een zware knieblessure. De aanvaller viel uit met een gescheurde kruisband en zal vermoedelijk 8 maanden niet in actie komen voor paars-wit.

Dat het voor Hazard zelf een drama is, is zeker. Over de gevolgen voor Anderlecht werd in 90 minutes wel gedebatteerd. "Hopelijk is Verschaeren snel terug. Hij en Amuzu zullen boven zichzelf moeten uitstijgen als Anderlecht de titel wil halen", opent Sam Kerkhofs.

Het aantal wedstrijden dat Hazard dit seizoen zijn niveau haalde, is te weinig. Filip Joos

"Hazard was nochtans niet goed bezig", countert Filip Joos. "Het is verschrikkelijk voor hem, maar als je kijkt naar het aantal wedstrijden dat hij dit seizoen zijn niveau haalde, is dat te weinig. Er was de periode tussen februari en maart, die deed het beste beloven voor de play-offs. Daarin was het voorlopig echter niet goed." Waarop Kerkhofs repliceert: "Neen, maar Hazard had wel terug gif in zijn wedstrijden. Zonder dat hij goed was, voelde je aan hem dat opeens iets kon gebeuren. Met Hazard staat er ook iemand naar tegenstanders toe." "Is de blessure dan geen groot probleem voor Anderlecht?", vraagt host Gilles De Coster zich af. "Minder groot dan ik had gedacht. Er heerst niet het gevoel dat de beste speler opeens niet meer meedoet. Op dit moment zijn er zeker 5 die ik minder graag zou missen bij Anderlecht", besluit Joos.

