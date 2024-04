Belofte Lore De Schepper (18) verrast vriend en vijand met winst na solo in Franse 1.1-koers

Ken jij Lore De Schepper al? De supporters langs het parcours van de Grand Prix Féminin de Chambéry alvast wel. In de schaduw van de Amstel Gold Race pakte de 18-jarige Belgische gisteren uit met een solo in de Franse 1.1-koers. Een sterke prestatie van de belofte bij AG Insurance - Soudal.

De Grand Prix Féminin de Chambéry is een heuvelachtige wedstrijd die de Coupe de France Femmes Professionelles opent.

Daarin haalde Lore De Schepper het na een koers van 112 kilometer met een lange solo.

De nog maar 18-jarige Belgische had op de streep nog 16 seconden voorsprong op twee klimsters met naam uit de WorldTour: de Franse Évita Muzic (FDJ - Suez) en de Italiaanse Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).

De Schepper, vooral bekend uit het veldrijden, werd eerder dit seizoen ook al elfde in de Franse Ronde van Normandië. De renster uit Rijmenam maakt deel uit van de belofteploeg van AG Insurance-Soudal en kwam daardoor nog niet in actie in de WorldTour.