Lenny Martinez slaat een 2e keer toe in 3 dagen: ook Tour du Doubs is van toptalent

Het Franse klimtalent Lenny Martinez heeft na de Classic Grand Besançon Doubs op vrijdag vandaag ook de Tour du Doubs op zijn naam gebracht. De 20-jarige renner van Groupama-FDJ reed op de slotklim in een spurtje met zijn tweeën zonder problemen zijn landgenoot Clément Berthet eraf. Voor Martinez is het de 4e winst van 2024.

De wedstrijd werd opgeschrikt door een zware val in het peloton, de Spanjaard Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) was het zwaarste slachtoffer en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.



De race eindigde met een aankomst bergop in Pontarlier-Le Larmont na een klim van ruim 6 km aan 5,4 procent. Martinez en Berthet waren voorop geraakt, de tweede zat er evenwel helemaal door.



Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) werd met een 11e plaats de beste Belg, voor zijn land- en ploeggenoot Harm Vanhoucke. Zij zaten in een groepje dat op 10 seconden spurtte voor de 4e plaats.





Martinez won eerder dit jaar ook al de Trofeo Laigueglia en de Classic Var. Op het palmares van de Tour du Doubs volgt hij de Spanjaard Jesus Herrada op.



Loïc Vliegen is de laatste Belgische winnaar in 2020. Ook Bert De Waele (2003), Pino Cerami (1951) en Robert Vanderstockt (1950) hebben de koers op hun erelijst.