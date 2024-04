Eerste hoopvolle signalen over Kristoffer Olsson: ex-Anderlecht-speler kan weer praten na hersenaandoening

Positief nieuws uit het kamp van FC Midtjylland. Ex-Anderlecht-speler Kristoffer Olsson, die een tweetal weken geleden geveld werd door een mysterieuze hersenaandoening, is stilletjes aan de beterhand. "Hij is weer in staat om zelfstandig te eten", klinkt het vanuit zijn team.

Het nieuws dat Kristoffer Olsson thuis plots het bewustzijn verloren had en beademing nodig had om te overleven, sloeg een dikke twee weken geleden in als een bom bij zijn club FC Midtjylland.



De ex-speler van Anderlecht werd getroffen door bloedpropjes in zijn hersenen en verloor zo tijdelijk zijn spraak en motoriek vermogen.



De 28-jarige Zweed werkt in een revalidatiekliniek in Denemarken inmiddels aan zijn herstel. Zo kan Olsson inmiddels weer spreken en bewegen.

"Zijn fysieke vooruitgang is aanzienlijk en hij traint nu met lopen en is in staat om zelfstandig te eten. De prognose voor zijn volledige herstel blijft wel onzeker", aldus Midtjylland.

Olsson is een jeugdproduct van Arsenal, maar de middenvelder zou bij de A-kern van de Premier League-club slecht één keer enkele speelminuten krijgen.

In 2015 verkaste hij naar Midtjylland, dat hij na drie seizoenen verliet voor het Zweedse AIK. Nog een jaar later koos hij voor een avontuur bij het Russische Krasnodar, waar Anderlecht hem in de zomer van 2021 wegplukte. In 2022 keerde hij, eerst op huurbasis en later definitief, naar Midtjylland terug.