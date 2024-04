Wielerclub Wattage geeft Jasper Philipsen transferadvies: "Hij kan zich bij geen enkel ander team verbeteren"

Kijk naar Wielerclub Wattage in Heist op den Berg

Ruben van Gucht en Wielerclub Wattage nemen afscheid van de kasseien in Heist-op-den-Berg. Tom Boonen, Mark Uytterhoeven, Dirk De Wolf en Jan Bakelants, zorgen weer voor nieuwe inzichten (het is het Vlaamse DNA of het is Remco, Mathieu moet gaan voor vijf monumenten en Teuns is dé man voor de wielermanager) en straffe verhalen (de auto van Dirk liegt niet, Mark was nudist aan de Ventoux, Jan kocht z'n eigen gele trui en Tom zag hoe Tankink werd uitgelachen door Specialized).