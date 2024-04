Slag aan zijn broer levert Patro-trainer Stijn Stijnen zes (!) speeldagen schorsing op

wo 10 april 2024 21:24

Een broederlijk opstootje met zware gevolgen. Je verzint het niet, maar in de wedstrijd tegen Beveren kreeg Patro Eisden-trainer Stijn Stijnen een tweede gele kaart nadat hij zijn broer en assistent Steven Stijnen een slag had gegeven. "Geoorloofd gezien de familiale sfeer" beargumenteerde hij, maar die vlieger ging niet op. Het verdict: 4 speeldagen schorsing en 4.000 euro boete. En dat pal in de promotiestrijd.

Even terug naar 8 maart.



Tijdens de wedstrijd tussen Beveren en Patro Eisden wordt Stijn Stijnen met een tweede gele kaart naar de tribune gestuurd. Die kwam er nadat iemand van zijn bank een bal op het veld had gegooid om tijd te rekken. Die actie zinde Stijnen niet en hij gaf de bewuste ballengooier een slag.



Pittig detail: de persoon die de bal op het veld gooide, was zijn bloedeigen broer Steven Stijnen - die hulptrainer is van Patro.

Daarvoor vond de reviewcommissie dat hij gestraft moest worden. Hoewel Stijnen argumenteerde dat de slag aan zijn broer geoorloofd was gezien de "familiaire sfeer", legde het Disciplinair Comité de Patro-trainer toch twee wedstrijden schorsing op. Daarnaast werden zo ook vier uitgestelde schorsingswedstrijden van vorige sancties effectief. Zo zal Stijnen de promotiestrijd de komende tijd vanaf de tribune moeten volgen.

Stijnen zei op een persconferentie ook nog dat de match delegate rondliep "alsof hij een dictator" was. Daarvoor en samen met de andere inbreuken krijgt hij ook nog eens 4.000 euro boete.