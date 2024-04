Ontsnapte Arsenal aan penalty na dit opvallende "kinderfoutje"? "Het is gewoon een belachelijke uitleg"

Maar als u het ons vraagt, zocht Saka wel heel nadrukkelijk en onnodig zélf het contact op. Analist Rio Ferdinand was bij rechtenhouder TNT Sports een andere mening toegedaan: "Ik kan niet geloven dat de ref niet fluit! Dit is een penalty, onwaarschijnlijk."

Het Emirates Stadium schreeuwde moord en brand. In de laatste minuut van de thriller tegen Bayern München mocht sterspeler Bukayo Saka alleen op Manuel Neuer af. De Engelsman liep om de doelman heen en ging vervolgens tegen de grond door het been van de keeper.

"Het is een penalty, oh my god!", klonk het bij een herhaling vol ongeloof op TNT Sports. "Hoe kan je dit nu niet fluiten?"

De scheidsrechter vertelde onze spelers dat het een kinderfoutje was en dat hij daarvoor geen penalty fluit in de kwartfinale van de Champions League.

Ook Bayern-coach Thomas Tüchel toonde zich na afloop woest. Vooral door de uitleg die hij na de match kreeg van de arbitrage.

"De ref heeft een enorme fout gemaakt", vond de Duitser. "Ik weet het een gekke situatie is. Maar wat ons écht boos maakt, is de uitleg op het veld. De scheidsrechter vertelde onze spelers dat het een kinderfoutje was en dat hij daarvoor geen penalty fluit in de kwartfinale van de Champions League."

"Het is een vreselijke uitleg. Een kinderfoutje, een volwassen fout, whatever. We zijn boos omdat het een cruciale beslissing in ons nadeel was."