"Bedankt God voor het bestaan van Leandro Trossard!": Rode Duivel zet straffe statistiek nog wat kracht bij

De Duivel begon net niet te blozen toen hij de statistieken voor de voeten gegooid kreeg. "Ik probeer te doen wat ik kan", klonk het. "Als starter of als invaller. Het is een geweldige statistiek. Hopelijk kan ik de ploeg blijven helpen de komende weken. Wat de coach me vroeg bij mijn invalbeurt? (lachje) Om de wedstrijd om te draaien."

Ook bij de andere supporters van de Gunners ligt Trossard ondertussen in de bovenste schuif. 13 goals dit seizoen, waarvan 6 stuks als invaller - niemand in de vijf Europese topcompetities deed dit seizoen beter.

De aanvaller gehoorzaamde en zorgde voor de levensbelangrijke 2-2 tegen Bayern. Straks wordt alles beslist in München.





"We geloven erin", aldus Trossard. "Bayern heeft een geweldig team. Maar als we ons beste niveau halen, kunnen we iedereen kloppen. Het is alleen jammer dat we onze uitstekende eerste helft niet bekroonden met 2 of 3 goals. Bayern scoorde dan de 1-2, waardoor je uiteindelijk blij bent met een gelijkspel."