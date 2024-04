Mercedes-baas bevestigt dat Vettel kandidaat-opvolger is van Hamilton: "We kunnen hem niet negeren"

vr 5 april 2024 12:37

Zien we Vettel straks terug in de paddock?

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft vrijdag in de marge van de Grote Prijs Formule 1 van Japan toegegeven dat Sebastian Vettel (36), die in 2022 met F1-pensioen ging, een kandidaat is voor de opvolging van Lewis Hamilton eind dit seizoen. "Maar er is nog geen beslissing genomen."

Wolff stak vrijdag de loftrompet over Sebastian Vettel. De viervoudige wereldkampioen reed zijn laatste F1-seizoen in 2022, maar wordt nu gelinkt aan een comeback bij Mercedes. "Wat hij heeft gepresteerd in de Formule 1 is fenomenaal", aldus Wolff. "Sebastian is iemand die we niet buiten beschouwing kunnen laten. We hebben een shortlist, maar een beslissing is zeker nog niet genomen en daar zal ook de komende weken geen verandering in komen." Eerder deze week lekte al uit dat Vettel en Wolff gesprekken hadden gevoerd. De intussen 36-jarige Duitser zou bij de Zilverpijlen wel eens de vervanger kunnen worden van Lewis Hamilton. Die laatste, goed voor zeven wereldtitels, maakte enkele weken geleden bekend dat hij na dit seizoen overstapt naar Ferrari.

