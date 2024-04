Tom Boonen deed paniektransfer en jent Ruben: "Straf dat ik maar 120 punten achter de complete Sporza-redactie sta"

In de Sporza Wielermanager heeft de Ronde van Vlaanderen voor geen aardverschuivingen gezorgd. Ruben Van Gucht blijft de trotse leider in de minicompetitie van de Wielerclub Wattage-leden. "Maar ik heb nog 1 transfer meer dan jou", blijft Tom Boonen strijdvaardig.

Tom Boonen was vorige week met rasse schreden genaderd op minicompetitie-leider Ruben Van Gucht.

In al zijn enthousiasme deed Boonen op de vooravond van de Ronde een lastminutetransfer.

"Ik heb Stefan Küng in mijn team gebracht. Een paniektransfer. Maar ik was er heilig van overtuigd dat hij in de Ronde of Parijs-Roubaix in de top 5 zou eindigen."

Küng kwam er zondag uiteindelijk niet aan te pas en eindigde anoniem 41e.

"Mijn offensief is spijtig genoeg niet gelukt. Maar ik denk dat iedereen zijn team tijdens de Ronde van Vlaanderen in rook heeft zien opgaan", zucht Boonen.