Ellen van Dijk 5 maanden na geboorte Faas weer op topniveau: "Reed zelfs op de fiets naar de verloskundige"

Ellen van Dijk kan vandaag haar derde overwinning in Dwars door Vlaanderen behalen en daarmee mederecordhouder worden. Tot voor kort leek dit een utopie, want Van Dijk zette begin oktober pas haar zoontje Faas op de wereld. Maar in een mum van tijd koerst de Nederlandse weer op topniveau.

Twee overwinningen heeft Ellen van Dijk al op haar naam staan dit jaar, twee keer een tijdritzege. In normale omstandigheden geen verrassing, want de 37-jarige Van Dijk werd al drie keer wereldkampioene tijdrijden.



Maar normale omstandigheden zijn het niet echt, want Van Dijk mocht in het tussenseizoen een zoontje verwelkomen. Hoe heeft ze het klaargespeeld om zo snel weer in topvorm te zijn? "Ik ben gewoon consistent blijven trainen, ben altijd blijven doorgaan", zegt de Nederlandse. "Tijdens de zwangerschap heb ik zo goed mogelijk doorgetraind." "Op die manier kon ik fit blijven en na de zwangerschap de draad weer oppikken. Uiteindelijk heb ik een drietal weken niet gefietst. Een gemiddelde offseason dus." (lees voort onder de Instagrampost)

"Ze is een beetje gek"

In de omkadering na Gent-Wevelgem vertelde Van Dijk over hoe ze tot op het laatste moment bleef doorfietsen. "Ik was al 2 weken over tijd en ben de laatste dag nog op de fiets naar de verloskundige gereden. Toen heb ik tegen mijn vriend wel gezegd dat ik er klaar mee was." Annemiek van Vleuten kon van dichtbij meemaken hoe straf Van Dijk ermee omging. "Ik ben nog samen met haar gaan trainen en heb gezien hoe ze het op een veilige en slimme manier heeft aangepakt." "Ze heeft haar zadel wat verzet en haar stuur wat hoger gezet, maar voor de rest kon je het niet zien dat ze zwanger was als je achter haar fietste." "Het was verbazingwekkend. Ze zeggen wel eens dat ik gek was, maar Ellen kan er ook wat van."

Ze geeft nog steeds borstvoeding, al is ze dat nu aan het afbouwen, want dat vraagt toch ook energie van je lichaam. Marijn de Vries

Ook nu ze weer volop koerst, is het nog altijd geen evidentie voor Van Dijk. "Ze geeft nog steeds borstvoeding", weet analiste Marijn de Vries. "Zeker toen Faas net geboren was, was dat niet makkelijk, want de baby heeft om de 3 uur voeding nodig en je moet je trainingen daar dan tussen zien te passen." "Nu is ze die borstvoeding wel aan het afbouwen, want dat vraagt toch extra energie van het lichaam. Als je in topvorm wil zijn, kun je daar beter mee stoppen." En dat alles voor het grote (eind?)doel van Van Dijk: "Ze wil heel graag een gouden medaille veroveren op de Spelen van Parijs. Als ik haar zo bezig zie, geef ik haar een goeie kans."