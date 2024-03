De sterren voor Dwars door Vlaanderen: Vollering en Kopecky boven, ook meteen vertrouwen in Van Empel

Demi Vollering won vorig jaar in Waregem na een dominante prestatie van haar ploeg, en ook dit jaar krijgt ze opnieuw drie sterren. Het wordt pas haar derde koers dit jaar, het echte startschot ook voor haar drukke programma.

Naast haar zien we - niet verrassend - Lotte Kopecky. Haar grote doel is uiteraard een derde zege in de Ronde zondag, maar als ze kan winnen, zal ze het natuurlijk niet laten. Het is nog maar haar 3e optreden in Waregem. Bij haar vorige 2 deelnames eindigde Kopecky 6e (in 2017) en 52e (in 2019).