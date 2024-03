Antwerpen organiseert in 2026 het Europees kampioenschap 3x3

Het 3x3 basketbal keert terug naar Antwerpen. Twee jaar geleden was het WK in de Scheldestad, in 2026 is het de beurt aan het EK. Dat maakten wereldbasketbalbond FIBA en organisator Golazo bekend.

Het toernooi duurt 3 dagen en zal in de eerste helft van september plaatsvinden. De exacte datum en de exacte locatie in de stad zullen later bekendgemaakt worden.



Op het EK spelen 12 landen bij de mannen en evenveel bij de vrouwen voor de Europese titel.



"We zijn enthousiast over wat een fantastisch toernooi belooft te worden", zegt Kamil Novak, Executive Director Europe bij de FIBA, in een beknopte mededeling.



Op het WK in 2022 kroonden Servië bij de mannen en Frankrijk bij de vrouwen zich tot wereldkampioen. De Belgische ploegen werden respectievelijk 4e en 8e.