VIDEO - James Harden probeert zowaar zijn ploegmaat af te blokken: "Wilde gewoon voor wat opwinding zorgen"

Het was met voorsprong de meest opmerkelijke fase van de wedstrijd: James Harden vond Kawhi Leonard in de hoek en deed vervolgens tot eenieders verbazing een poging om het shot van zijn ploegmaat af te blokken. De driepunter van Leonard ging niet door de ring.

"Ik wilde gewoon wat opwinding in het team pompen", luidde de verklaring van Harden. "We beleven moeilijke weken, dus probeerde ik voor wat energie te zorgen en een goeie vibe te creëren."

"Het was wellicht beter geweest als hij gescoord had, maar nu hebben we er toch om kunnen lachen en is er wat animo geweest."