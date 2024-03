Lotte Kopecky pakt er morgen nog de Trofeo Alfredo Binda bij in Italië

Lotte Kopecky had in haar aanvankelijke seizoensplanning voor dit weekend de Nations Cup baanwielrennen in Hongkong gepland, maar ze liet verstek gaan voor die pistemeeting omdat ze mathematisch al zo goed als zeker is van een olympisch ticket voor het omnium. Zo'n lange reis tussen alle voorjaarskoersen in was niet evident.



Zo heeft ze dit weekend de ruimte vrij voor de Trofeo Alfredo Binda, waar de wereldkampioene op de valreep haar Nederlandse ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak vervangt. Die ondervindt nog te veel last van een crash in Nokere Koerse.



"Lotte kan hier zonder druk rijden", blikt Anna van der Breggen, ploegleidster bij Team SD Worx-Protime, vooruit. "We hebben totaal geen verwachtingen van haar, omdat ze er zo last minute is bijgekomen."



"Ze is altijd een meerwaarde om in het team te hebben. Lotte is sowieso een grote hulp. Dit is een zware wedstrijd qua hoogtemeters."



Het team bevat verder de Italiaanse vrouwen Elena Cecchini en Barbara Guarischi, de Nederlandse Femke Gerritse, de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Zwitserse Marlen Reusser.



De wedstrijd, die plaatsvindt in en om Cittiglio in Varese, is 140 kilometer lang en wordt hoofdzakelijk op een erg heuvelachtig lokaal circuit afgelegd. In 2023 was Shirin van Anrooij er de beste.