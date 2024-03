Kopzorgen om Kyara Linskens: Belgian Cat speelt dit seizoen niet meer door knieblessure

Kyara Linskens was de voorbije jaren een essentiële bouwsteen bij de succesvolle Belgian Cats. Zo werd ze in de finale van het EK basketbal verkozen tot MVP.



Maar Linskens is ook blessuregevoelig. Zo miste ze door een enkelblessure het toernooi in Antwerpen waar de Belgische basketbalvrouwen zich wisten te plaatsen voor de Olympische Spelen.



Nauwelijks een maand later heeft de center een nieuwe blessure opgelopen. "Kyara is geraakt aan haar knie. Ze zal dit seizoen niet meer in actie komen", laat Montpellier weten in een korte mededeling.



Of die blessure ook invloed heeft op de olympische deelname van Linskens is momenteel nog niet bekend.