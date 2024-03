Belgen verzamelen medailles op WK ijsberen: "Je komt gelukkiger uit het koud water"

vr 8 maart 2024 17:38

Zwemmen bij temperaturen rond het vriespunt, dat is waar ijsberen van houden. De besten van ons land vertoeven deze week in Estland voor het WK. "We hebben nu zes keer zilver en drie keer brons. En het goud, dat komt nog!", zegt coach Marc Mertens.

23 Belgen zijn deze week actief op het WK ijsberen in de Estse hoofdstad Talinn. IJsberen is zwemmen in winterse omstandigheden. De temperatuur van het water kan dus onder nul zakken. In Talinn valt het op dat vlak nog mee. "Het water in Talinn is zo'n 1 à 2°C warm. Dat is zoals het bij ons is geweest tijdens de vriesdagen in januari. In deze periode van het jaar circuleert de watertemperatuur rond 10°C", zegt de Belgische coach Marc Mertens.

Andere mindset

De deelnemers aan het WK hebben weinig last van de omstandigheden. Volgens Mertens ligt dat aan het soort water. "Het lijkt hier minder koud te zijn dan in België. Water met chloor, zoals bij ons in Boom, voelt kouder aan dan natuurlijk water zoals hier op het WK." Veel zwemmers blijven het liefst uit de buurt van koud water, maar ijsberen heeft vooral positieve effecten. "De sfeer is hier enorm goed. Als je het zelf niet doet, kan je het niet uitleggen." "Je kan een verschil zien tussen mensen die terugkomen uit het water en zwemmers die onderweg zijn. Het doet iets met je geest, want je komt gelukkig uit het water", duidt Marc Mertens.

Mensen komen gelukkiger uit het koud water. Het doet iets met je mind. Marc Mertens

Zo'n WK zorgt ook voor verbroedering tussen de Belgen. "Wij zijn met 13 zwemmers uit Boom", zegt Mertens. "En dankzij zo'n toernooi leren we de collega's uit Hoei kennen. Iedereen is vriendelijk tegen elkaar."

Een groot deel van de Belgische delegatie samen op de foto.

9 medailles

Het wereldkampioenschap is zeker geen klein event. Meer dan 1.500 liefhebbers uit 40 verschillende landen doen mee. Gastland Estland is het best vertegenwoordigd met zo'n 400 zwemmers aan de start. Ook over het Kanaal leeft "winter swimming", want er zijn 200 Britten. Voor de Belgen is het WK al een succes. De medailleteller staat momenteel op negen: zes keer zilver en drie keer brons. "We hebben nog geen goud, maar dat komt nog", klinkt het collectief bij de Belgische delegatie. Dat kan onder meer morgen. De individuele nummers zitten erop, maar er zijn wel nog aflossingen. Vanavond staat er dan weer een wereldrecordpoging op de planning. "Ze willen met zoveel mogelijk zwemmen in koud water, de langste relay ooit", vertelt Marc Mertens.

Weinig steun en klimaatopwarming

België presteert dan wel goed op het WK, maar dat doet het met weinig tot geen steun. "Winterzwemmen valt onder de Belgische zwembond, maar we krijgen weinig erkenning. Het zou mooi zijn als we ondersteuning hebben, al is het maar een badmuts of een T-shirt met de Belgische vlag." "We pleiten ook voor meer openluchtzwemmen", gaat coach Mertens verder. "In Boom kunnen we maar op vier momenten per week zwemmen." "Door de opwarming van de aarde wordt het ook nog moeilijker om in koud water te zwemmen", beseft hij.

In België zijn er te weinig mogelijkheden om buiten te zwemmen. Marc Mertens