Denise Betsema ondergaat operatie aan pijnlijke knie na "een rotseizoen"

Denise Betsema heeft niet haar beste seizoen achter de rug, nadat ze in de zomer werd aangereden op training.

"Een rotseizoen", zegt Betsema onomwonden. "Ik ben blij dat het erop zit."

"Vrijdag heb ik samen met de dokters beslist om een ingreep te ondergaan. Na de aanrijding werd vastgesteld dat er geen breuken waren. Toch heb ik het hele seizoen ontzettend veel last gehad van mijn knie."

Betsema zou last hebben van het frictiesyndroom. "Ik had veel last aan de voorkant van mijn knie. Daarnaast zit er ook een ontsteking in mijn knie. Het is een flinke ingreep, maar het is een geruststelling dat het te verhelpen is met een operatie."

"Ik blijf positief. Ik kom zeker sterk terug", stelt Betsema, die haar beste uitslag reed in Oudenaarde. Ze werd er tweede op de loodzware Koppenberg.