BEKIJK: Messi vergalt MLS-debuut van Paintsil met heerlijke gelijkmaker in extra tijd

Inter Miami is door het oog van de naald gekropen tegen LA Galaxy, waar Joseph Paintsil (ex-Genk) zijn MLS-debuut maakte. Sterspeler Lionel Messi sleepte in de extra tijd een 1-1-gelijkspel uit de brand.

Joseph Paintsil toonde zich meteen in zijn eerste wedstrijd op Amerikaanse bodem. De voormalige smaakmaker van KRC Genk lokte na 10 minuten al een strafschop uit, nadat hij was neergetrokken door Sergio Busquets.

Halfweg had LA Galaxy een openingsdoelpunt meer dan verdiend, maar het moest vrede nemen met een 12-2-voorsprong in schoten op doel.

Dat leek te volstaan voor de overwinning, tot LA Galaxy in de slotfase met een man minder viel na een tweede gele kaart voor Delgado. Lionel Messi rook bloed. Amper 2 minuten na de rode kaart mikte hij de gelijkmaker net naast. En niet veel later was het wel raak: met een vleugje Barça-nostalgie zetten Jordi Alba en Messi een heerlijke aanval op om alsnog een punt te pakken.

Joseph Paintsil maakte indruk bij zijn debuut: "Spelen tegen fantastische spelers maakt je niet bang", zei hij. "Het geeft je een boost om de beste versie van jezelf te zijn. ... Je kunt zien dat we echt jonge en getalenteerde spelers in dit team hebben. We hebben alleen een beetje tijd nodig, want we zijn er net."