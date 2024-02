Valt topsport wel te combineren met een privéleven? "De gedachte dat je moet trainen, wint altijd"

Ze heeft net haar succesvolste WK uit haar carrière achter de rug en toch stopt de Nederlandse schaatskoningin Irene Schouten. Het topsportleven eiste privé een te grote tol. Vallen de twee wel te verzoenen? "Op vakantie begin je jezelf op te vreten, omdat je weet dat je erna weer moet beginnen te trainen", geeft Bart Swings toe in Sporza Daily.

Nog een wereldtitel? Nog een olympische titel? "Ik heb het er niet meer voor over om er alles voor op te geven", besluit Schouten.

Het maakt het afscheid van de Nederlandse schaatskoningin er niet eenvoudiger op. "Mijn trainer vergeleek het met een grote liefde waarmee je het uitmaakt. Het is zonde, maar ik heb het afgelopen jaar gewoon vaak gedacht: dit wil ik niet meer."

In Calgary pakte Schouten nog 3 WK-medailles. "Maar we waren ook weer 6 weken van huis", wijst ze naar de keerzijde van de medaille. "Dat heb ik liever gewoon niet meer."

"Ik ben toe aan andere dingen." Irene Schouten is doodeerlijk over de hoofdreden van haar afscheid van de schaatssport. "Het was niet omdat het niet meer goed ging, ik voelde gewoon dat ik andere dromen had en klaar was met schaatsen."

"Als je met vrienden weg bent, denk je elk uur dat het later wordt: ik moet morgen weer op het ijs staan. Het is een gevecht tussen je amuseren en naar huis willen."

Dat een topsporter veel moet opgeven voor zijn of haar medailledroom, weet ook Bart Swings maar al te goed. "Het zijn kleine dingen, maar het stapelt zich wel op", vertelt hij.

Zelf heeft Bart Swings zijn "breekpunt" nog niet bereikt. "Het einde is voor mij ook wel in zicht. Ik denk er toch geregeld aan. Je moet veel opofferingen maken en hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat is."

Door zijn uitstekende resultaten en olympische medaille kijkt Swings toch al naar de Winterspelen van 2026. "Een groot evenement is vaak ook een einddoel. Dat zal mij ook een breekpunt zijn. Doe ik nog een paar jaar verder of is het daar een mooi afscheid?"

Irene Schouten is 31 jaar, Swings 33 jaar. Voor voormalig Red Flame Justien Odeurs was het op haar 26e al genoeg.

"Ik ben vaak tegen de muur gelopen", vertelt de doelvrouw. "Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ik wilde stoppen op een hoogtepunt. Als ik me niet meer de volle 100 procent kon geven, stop ik liever."

Ook voor Odeurs wogen de vele opofferingen zwaar door. "Die familiefeesten waar ik nooit aanwezig kon zijn, de leerlingen die samen om stap gingen, terwijl ik moest trainen..."

"Het zijn kleine dingen, maar ze stapelen op. Ik heb heel wat aan de kant gezet en dat was met plezier, omdat ik de beste van België wilde zijn. Maar als je ouder wordt... Ik zag mijn vrouw bij wijze van spreken nooit. We leefden naast elkaar, omdat ik moest gaan voetballen."