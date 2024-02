Artur Jorge, de succescoach met snor die Porto naar Europacup I-winst leidde, is overleden

Artur Jorge, de iconische trainer van onder meer Porto en PSG, is na een lang ziekbed op 78-jarige leeftijd overleden. Jorge won in 1987 de Europabeker voor Landskampioenen, na winst in de finale tegen het Bayern München van Jean-Marie Pfaff.

Artur Jorge groeide als veelscorende aanvaller uit tot een van de iconen van Benfica, maar als trainer zou hij zijn grootste successen beleven bij aartsrivaal Porto.

Hij won er niet alleen drie landstitels, maar voerde Porto ook naar eindwinst in de Europabeker voor Landskampioenen. In de finale van 1987 vloerde Rabah Madjer Bayern-doelman Jean-Marie Pfaff met een verbluffend hakje.

Kort hierna begon Jorge zijn zwerftocht over de globe. Hij werd kampioen met PSG in 1994, mocht ook een titel vieren met Al-Hilal in Saudi-Arabië en was twee keer bondscoach van Portugal.



Toch zou hij Portugal nooit op een groot toernooi kunnen leiden. Hij was wel bondscoach van de Zwitsers op het EK 1996 en was in 2006 in een van zijn laatste trainersopdrachten ook coach van Kameroen op de Afrika Cup.

Artur Jorge werd 78 jaar. Hij was al een hele tijd ziek.