Kelly Van Petegem en Dora De Haseleer stranden in tweemansbob op plek 7 in Altenberg

Een dikke maand geleden won Van Petegem nog de Europabeker in Altenberg, vandaag tekende ze samen met Dora De Haseleer in hetzelfde Altenberg present voor de Wereldbekermanche in de tweemansbob.

In hun eerste run klokten de Belgian Bullets 57.61 seconden, waarmee ze op een voorlopige 8e plek belandden. Na hun tweede run (57.78), en met een gecombineerde tijd van 1:55.39, schoven ze nog een plekje op.

De overwinning ging naar Laura Nolte en Deborah Levi, voor het eerst samen te bewonderen sinds hun zege op de Spelen in 2022.

Nolte voert het Wereldbekerklassement aan, voor haar landgenote Kalicki. Die laatste eindigde in Altenberg als tweede. Van Petegem staat 18e, op 22 maart volgt de laatste Wereldbekermanche van het seizoen.