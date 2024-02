Ben Mertens moet koffers pakken op Welsh Open na tweede nederlaag in 14 dagen tijd tegen Chinees Fan Zhengyi

Op de Welsh Open is de eerste ronde het eindstation geworden voor Ben Mertens. De 19-jarige Belg verloor met 4-2 van Fan Zhengyi. Twee weken geleden was de Chinees ook al te sterk voor Mertens op de German Masters.

Terwijl het in Berlijn nog Ben Mertens (WS-73) was die het beste uit de startblokken schoot, moest hij die eer nu aan Fan Zhengyi (WS-33) laten. Met een break van 92 won de Chinees het eerste frame.



Mertens vocht terug en met breaks van 64 en 83 nam hij de volgende twee frames voor zijn rekening. Dat zouden in een keer ook de laatste frames zijn voor onze landgenoot.

Met een break van 85 in frame vier kwam Fan langszij en na enkele foutjes van Mertens in het vijfde frame had zijn tegenstander genoeg aan een break van 38 om op voorsprong te komen.

In het zesde frame liet Fan Mertens geen kans door het af te maken met een overtuigende break van 130.

Voor Mertens eindigt het toernooi dus net zoals op de German Open in de eerste ronde. Beide keren was Fan de boosdoener.