BEKIJK: LA Lakers onthullen standbeeld van Kobe Bryant aan stadion, er volgen er nog 2

De Los Angeles Lakers hebben gisteravond op een speciale gala-avond gewijd aan Kobe Bryant een standbeeld onthuld van hun betreurde vedette. De 5-voudige NBA-kampioen en 18-voudige All Star speelde zijn hele carrière voor de Lakers. Op 20 januari 2020 kwam hij samen met zijn dochter en 7 anderen om in een helikoptercrash.

Bij een privéceremonie voor de Crypto.com Arena waren tientallen personen uitgenodigd, onder wie de grootste namen uit de Lakers-geschiedenis: van Jerry West tot Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar. Ook oud-hoofdcoach Phil Jackson en Pau Gasol tekenden present.



Het standbeeld toont Bryant zoals hij op 22 januari 2006 van het parket stapte, met de rechterarm en rechterwijsvinger gestrekt, nadat hij 81 punten had gescoord tegen Toronto.



Abdul-Jabbar en Jackson namen het woord, net als zijn weduwe Vanessa. "Ik zie de huidige generatie van sterspelers in de voetsporen van Kobe stappen met hoge scores. Ik weet dat hij trots zou zijn dat hij nog steeds voor inspiratie zorgt."



Vanessa maakte ook bekend dat het niet bij één standbeeld zal blijven. Er komen er nog twee: eentje waarbij Bryant zijn nummer 24 zal dragen en eentje samen met zijn dochter Gianna Bryant, een aanstormend basketbaltalent.



De datum - 8/2/24 - was niet willekeurig gekozen: Gianna speelde met het nummer 2, Kobe droeg zowel het nummer 8 als het nummer 24 in zijn Hall of Fame-carrière.



Later op de avond speelden de Lakers tegen kampioen Denver, ze verloren met 114-106. Alle supporters kregen T-shirts met het nummer 8 op, tijdens de partij werden tal van videobeelden ter ere van Bryant getoond.