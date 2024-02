Zorgen om Julie Allemand: regisseuse van Belgian Cats is hoogst onzeker voor duel met Team USA

Het is voorlopig geen rimpelloos olympisch kwalificatietoernooi voor de Belgian Cats. Nadat eerder al Kyara Linskens verstek moest laten gaan met een enkelblessure, is nu ook spelverdeelster Julie Allemand onzeker.

Door het uitvallen van Kyara Linskens was de spoeling bij de Belgian Cats al wat dunner geworden. Een nieuwe blessure van een sleutelpion konden de Cats dus missen als kiespijn, maar toch is er nu ook twijfel over Julie Allemand.

De spelverdeelster heeft last van een knieblessure en zal vanavond wellicht niet in actie komen in de clash tegen olympisch en wereldkampioen Amerika.

Tijdens de laatste training deze middag kwam Allemand met een stevig ingepakte knie het veld op. Ze won nog wel het traditionele halfcourt shot, maar zette zich dan op een hometrainer om wat te fietsen.

De wedstrijd van vanavond tegen de Verenigde Staten is weliswaar vooral een prestigeduel, de focus van de Belgian Cats ligt toch vooral op de matchen tegen Senegal (vrijdag) en Nigeria (zondag).

Wellicht wil de technische staff met het oog op die twee belangrijke wedstrijden geen risico's nemen met Allemand, die cruciaal is voor het spel van de Cats.

Sowieso is de blessure van de spelverdeelster opnieuw een flinke opdoffer voor de Cats, die met Kyara Linskens al een basisspeelster zagen uitvallen.

Emma Meesseman en co moeten op het kwalificatietoernooi in Antwerpen hun ticket voor de Olympische Spelen in Parijs afdwingen. Daarvoor moet minstens 1 keer gewonnen worden.