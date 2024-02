BEKIJK: Monsterdunks en slamdunks in de NBA

In de NBA waren de ogen vannacht gericht op het duel tussen Kevin Durant (Phoenix) en Giannis Antetokounmpo (Milwakuee). De twee tenoren hamerden er flink op los. Durant en zijn Suns wonnen met 114-116.

Het werkte als een rode lap op een stier. De Griek antwoordde met twee dunks in een dikke minuut.

De helft van zijn punten maakte Durant in het vierde en laatste kwart. Een spectaculair kwart waarin hij Antetokounmpo voor schut zette met een monsterdunk.

Milwaukee kwam gehavend aan in Phoenix. Toptransfer Damian Lilliard moest toekijken met een enkelblessure.

Irving presenteert zijn ex de slamdunk

Meer spektakel in Brooklyn waar Dallas won met 107-119. Kyrie Irving pakte tegen zijn ex-ploeg uit met een energieke slamdunk.

Een jaar na zijn overgang naar Dallas toonde Irving (36 punten) zich nog eens in Brooklyn. Het thuispubliek wist niet of ze hem nu moesten toejuichen of uitjouwen.

Luka Doncic (35 punten, 18 rebounds en 9 assists) was ook opnieuw op dreef bij de Mavs.