19-jarig toptalent van Visma-Lease a Bike wordt wereldkampioen ... in het langlaufen

Niet alleen op de fiets is hij een toptalent. Jorgen Nordhagen, ploegmaat van Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike, heeft zich tot wereldkampioen in het langlaufen gekroond. Bij de junioren won hij met grote overmacht de 20 kilometer massastart.

Jørgen Nordhagen is een man met een reputatie in het peloton. De Noor staat er bekend als een groot talent en onderstreepte dat het voorbije seizoen door onder meer de hoogaangeschreven Vredeskoers te winnen bij de junioren én zilver te pakken op het EK tijdrijden in zijn leeftijdscategorie.

Het toenmalige Jumbo-Visma was er eind 2022 dan ook snel bij om Nordhagen een meerjarig contract voor te schotelen. Nordhagen rijdt dit jaar nog voor het opleidingsteam, in 2025 promoveert hij naar de profploeg.

Toch hoeft de hardrijder zich momenteel nog niet alleen op het wielrennen te focussen van zijn werkgever.

Nordhagen toonde zich in zijn jeugd ook een getalenteerd langlaufer en stond woensdag in het Sloveense Planica aan de start van de twintig kilometer massastart.



Daar kroonde hij zich met meer dan 2 minuten voorsprong tot wereldkampioen.